Учреждения культуры отремонтируют в Дзержинске этим летом

Учреждения культуры капитально ремонтируют в Дзержинске этим летом . Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске полным ходом идут сезонные ремонтные работы на социальных объектах. Как сообщил глава города Михаил Клинков, этим летом обновление ждет школы искусств, театры и библиотеки — все для того, чтобы уже с 1 сентября учреждения встретили посетителей в комфортных условиях.

В детской школе искусств № 7 («Буревестник») подрядчик с 5 июня уже демонтировал старую плитку и разрушенный бетон, восстановил ступени и уложил безопасную тротуарную плитку. Сейчас завершается укладка керамогранита на верхней площадке, на следующей неделе установят новые перила. Также в ДШИ № 7 запланирован косметический ремонт учебных классов. Ход работ лично контролирует директор Ольга Баландина.

Насыщенная ремонтная программа ждёт и другие учреждения. В школе искусств № 5 обновят санузлы, гардероб, четыре кабинета и систему отопления в подвале. Капитальные ремонты фасадов и входных групп проходят в ЦДМШ им. Скрябина и ДМШ № 2 им. Бородина, в ДМШ № 3 ремонтируют крыльцо и планируют благоустроить территорию.

В рамках нацпроекта «Семья» восстанавливают мастерскую и пристрой в Дзержинском театре кукол. В Детской художественной школе обновят фойе первого этажа и благоустроят прилегающую территорию.

В Доме книги проведут капитальный ремонт трёх балконов и восстановят мозаику «Космическая эра».

Клинков отметил, что впереди ещё два месяца напряжённой работы, чтобы к 1 сентября дети, педагоги и посетители пришли в обновлённые и уютные учреждения культуры.