Школа № 22 Дзержинска вошла в пятерку лучших в Нижегородской области. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

Школа № 22 с углубленным изучением французского языка вошла в топ-5 лучших образовательных учреждений Нижегородской области. Министерство образования региона подвело итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщил глава Дзержинска Михаил Клинков.

Вместе с ней в пятерку попали нижегородский лицей № 40, саровский лицей № 3, Сосновская средняя школа № 1 и лицей-интернат «Центр одаренных детей».

Градоначальник назвал успех закономерным итогом многолетнего труда педагогов и таланта учеников. В этом году восемь выпускников школы получили медали I и II степени за особые успехи в учёбе. Среди них Вера Веремеева, дважды признанная «Учеником года» в Дзержинске, и Анна Кузнецова, ставшая победителем всероссийской олимпиады по французскому языку и набравшая 100 баллов на ЕГЭ по этому предмету.

Клинков поздравил выпускницу и её педагога Ирину Заботину, а также поблагодарил директора школы Юлию Опарину и весь коллектив за преданность делу и учительский талант.