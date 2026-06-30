Экс-главу «Теплоэнерго» Халтурина выпустили из СИЗО. Фото: teploenergo-nn.ru

Экс-главу нижегородского МП «Теплоэнерго» Илью Халтурина выпустили из следственного изолятора. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного суда.

Мера пресечения была изменена 30 июня на заседании суда: защите удалось добиться перевода с содержания под стражей на запрет определённых действий. Ранее обвиняемому продлевали арест до 28 сентября.

Напомним, Илью Халтурина задержали летом 2024 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по трем эпизодам. По версии следствия, будучи директором «Теплоэнерго», он поручил дочерней организации заключить договор на внесение изменений в проектную документацию по реконструкции производственного объекта, причинив государству ущерб на сумму 8,9 миллиона рублей.