68-летний нижегородец отдал мошенникам 2,5 млн рублей под видом декларирования. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде 68-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, лишившись 2,5 миллиона рублей. Мужчина добровольно передал деньги курьеру, поверив в необходимость их «декларирования». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сообщил полиции пенсионер, в мессенджере ему написал неизвестный, представившийся сотрудником госведомства, и потребовал задекларировать все наличные сбережения. Мужчина собрал более 2,5 млн рублей, упаковал в черный пакет и передал курьеру, который назвал ему кодовое слово «Ласточка». Пенсионер ответил «В небо» и потерял свои сбережения.

Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к похищению.