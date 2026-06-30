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НовостиЭкономика30 июня 2026 13:38

Нижегородский совет одобрил пять инвестпроектов на 859 млн рублей

Это позволит создать более 120 рабочих мест
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородский совет одобрил пять инвестпроектов на 859 млн рублей.

Нижегородский совет одобрил пять инвестпроектов на 859 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский совет по земельным и имущественным отношениям на заседании 30 июня одобрил выделение участков под пять инвестиционных проектов. Совокупный объем вложений составит 859 миллионов рублей, что позволит создать более 120 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Самым крупным из них станет завод по производству быстровозводимых стальных каркасов в Городецком округе, который построит ООО «ЗМК Смольковский». Под предприятие отведено 75 тысяч квадратных метров земли, инвестор планирует вложить 542 миллиона рублей, а срок реализации рассчитан на 80 месяцев.

В Арзамасе одобрены сразу два объекта. Спортивный клуб от ООО «СЗ «Промгражданстрой» займет участок площадью 8 150 квадратных метров, инвестиции составят 165 миллионов рублей, строительство займет четыре года. Рядом появится цех по производству бетонных изделий от ООО «Водник» на 6 600 «квадратах» с бюджетом 100 миллионов рублей и сроком три года. Кроме того, совет согласовал площадки под производственно складской комплекс для изготовления вторичного щебня и брусчатки, а также под трансформаторную подстанцию.

С начала 2026 года региональный совет уже одобрил проекты почти на 20 миллиардов рублей с плановым созданием более 1,3 тысячи рабочих мест. Нижегородская область сохраняет второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ.