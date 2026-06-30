Нижегородский совет одобрил пять инвестпроектов на 859 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский совет по земельным и имущественным отношениям на заседании 30 июня одобрил выделение участков под пять инвестиционных проектов. Совокупный объем вложений составит 859 миллионов рублей, что позволит создать более 120 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Самым крупным из них станет завод по производству быстровозводимых стальных каркасов в Городецком округе, который построит ООО «ЗМК Смольковский». Под предприятие отведено 75 тысяч квадратных метров земли, инвестор планирует вложить 542 миллиона рублей, а срок реализации рассчитан на 80 месяцев.

В Арзамасе одобрены сразу два объекта. Спортивный клуб от ООО «СЗ «Промгражданстрой» займет участок площадью 8 150 квадратных метров, инвестиции составят 165 миллионов рублей, строительство займет четыре года. Рядом появится цех по производству бетонных изделий от ООО «Водник» на 6 600 «квадратах» с бюджетом 100 миллионов рублей и сроком три года. Кроме того, совет согласовал площадки под производственно складской комплекс для изготовления вторичного щебня и брусчатки, а также под трансформаторную подстанцию.

С начала 2026 года региональный совет уже одобрил проекты почти на 20 миллиардов рублей с плановым созданием более 1,3 тысячи рабочих мест. Нижегородская область сохраняет второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ.