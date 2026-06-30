Суд обязал снести самовольную постройку в исторической части Нижнего Новгорода. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Нижнем Новгороде мужчина незаконно построил дом в исторической части города. Как рассказали в пресс-службе областного суда, местного жителя обязали снести самовольную постройку.

Суд установил, что одноэтажный дом был построен в слободе Печеры. Она расположена в исторической части областного центра «Старый Нижний Новгород». При этом мужчина возвел здание без согласования с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Строительно-техническая экспертиза подтвердила нарушения градостроительных норм: превышен процент застройки, не соблюдены отступы от границ участка, а расстояние до соседнего здания составляет менее трёх метров, что создаёт угрозу при пожаре. Суд обязал мужчину снести незаконно построенный дом в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу.