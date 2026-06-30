Нижегородцы смогут получить льготные лекарства по QR-коду. Фото: Альберт ДЗЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Пациенты, относящиеся к льготной категории, теперь смогут получать лекарства без бумажных носителей. Достаточно показать цифровой рецепт из приложения. О такой услуге напомнили нижегородские поликлиники.

Часто люди теряют бумажные рецепты, в связи с чем возникают трудности при покупке льготных препаратов. Для комфорта граждан Нижегородская областная формация (НОФ) разработала платформу «Госаптека». Выписанный врачом рецепт направляется в приложение и формируется его цифровая версия. Пациенту нужно показать QR-код через смартфон в аптеке и получить лекарства.

Рекомендуется установить приложение и проверить наличие рецепта заранее.