Около 1,3 млн поездок в нижегородском метро оплачиваются безналичным способом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры нижегородского метро ежемесячно совершают порядка 1,3 миллиона операций по безналичной оплате проезда, используя как специализированные транспортные карты, так и банковский «пластик» с функцией PayPass. Об этом сообщает телеграм-канал «Метро НН».

Высокая пропускная способность платежной инфраструктуры обеспечивается слаженной работой технических служб. Все турникетные линии на станциях оборудованы современными валидаторами, а оператор «Ситикард» ведет постоянную работу над обновлением микропрограммного обеспечения. Параллельно поставщик терминальных устройств проводит регламентное сервисное обслуживание, чтобы минимизировать риски отказов в часы пик.

Впрочем, даже отлаженная система не застрахована от единичных технических нюансов. Так, в мае текущего года на станции «Заречная» было зафиксировано 10 обращений от граждан, столкнувшихся с кратковременными трудностями при считывании данных с карт. Важно отметить, что данный показатель является статистически незначительным на фоне общей нагрузки: ежемесячно через турникеты «Заречной» проводится в среднем 95 тысяч успешных платежных транзакций. Таким образом, доля сбоев составила менее сотой процента от общего трафика, что свидетельствует о высоком уровне надежности оборудования. Специалисты уже проработали инциденты, чтобы предотвратить их повторение в будущем.