В Нижнем Новгороде проходят обыски у владельца сети газозаправок «Реал-инвест». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у владельца группы компаний «Реал-инвест» Льва Тарабарина. Об этом пишет телеграм-канал «База».

По данным источника, оперативные мероприятия начались утром и проходят в офисе фирмы, а также в квартире бизнесмена. Самого предпринимателя планируют допросить в рамках уголовного дела.

Группа компаний «Реал-инвест» специализируется на поставках газа и обслуживании газозаправочной инфраструктуры. Пока официальных комментариев по поводу обыска не поступало.