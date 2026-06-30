Белую башню Нижегородского кремля открыли впервые за 200 лет. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородском кремле после почти двухвекового перерыва открыли Белую башню. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Нижегородский музей-заповедник.

В настоящее время специалисты получили доступ во внутренние помещения объекта. В них проводят работы по очистки и вывозу мусора. Это необходимо для детального исследования и оценки состояния объекта. Ещё в апреле 2025 года заведующий музеем-филиалом «Нижегородский кремль» Степан Петушин анонсировал планы по вскрытию башни.

Осенью в Кремле для посетителей откроют ещё две башни – Коромыслову и Часовую, где появятся музейные пространства. Посещение будет возможным только в составе летнего или зимнего музейных маршрутов. В музее уточнили, что сейчас реализация проектов в этих башнях находится на этапе подготовки инфраструктуры.