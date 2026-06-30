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НовостиОбщество30 июня 2026 10:09

Белую башню Нижегородского кремля открыли впервые за 200 лет

Внутренние помещения башни сейчас очищают от мусора
Екатерина МАРКЕЛОВА
Белую башню Нижегородского кремля открыли впервые за 200 лет.

Белую башню Нижегородского кремля открыли впервые за 200 лет.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородском кремле после почти двухвекового перерыва открыли Белую башню. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Нижегородский музей-заповедник.

В настоящее время специалисты получили доступ во внутренние помещения объекта. В них проводят работы по очистки и вывозу мусора. Это необходимо для детального исследования и оценки состояния объекта. Ещё в апреле 2025 года заведующий музеем-филиалом «Нижегородский кремль» Степан Петушин анонсировал планы по вскрытию башни.

Осенью в Кремле для посетителей откроют ещё две башни – Коромыслову и Часовую, где появятся музейные пространства. Посещение будет возможным только в составе летнего или зимнего музейных маршрутов. В музее уточнили, что сейчас реализация проектов в этих башнях находится на этапе подготовки инфраструктуры.