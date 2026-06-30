В Нижнем Новгороде простятся с известным педагогом-математиком Аллой Барановой. Фото: ННГАСУ

На 88-м году жизни скончалась Алла Сергеевна Баранова – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической механики Горьковского инженерно-строительного института (ныне ННГАСУ), известный нижегородский педагог по математике и физике. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Алла Сергеевна родилась 15 мая 1939 года в Горьком. В 1962 году окончила физический факультет Горьковского госуниверситета, затем работала в Горьковском исследовательском физико-техническом институте, прошла путь от младшего научного сотрудника до старшего инженера-конструктора. В 1974 году защитила кандидатскую диссертацию по физике твёрдого тела. С 1977 года и до выхода на пенсию в 2014 году работала в инженерно-строительном институте. Начинала с должности старшего преподавателя, затем стала доцентом на кафедрах строительной и теоретической механики.

После завершения работы в вузе Алла Сергеевна продолжала помогать школьникам и выпускникам в подготовке по физике и математике. Многие её ученики успешно сдавали экзамены, оканчивали школы с золотыми медалями и поступали в ведущие вузы страны. Коллеги и ученики запомнили её как мудрого наставника, талантливого педагога и человека редкой душевной теплоты.

Прощание состоится 1 июля 2026 года в 11:00 на Бугровском кладбище по адресу улица Пушкина, дом 34.