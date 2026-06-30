СК проводит проверку из-за разрушения памятника Маяковскому в Дзержинске. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего содержания памятника Маяковскому в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идёт об объекте культурного наследия, установленном в 1965 году. В социальных сетях сообщается, что постамент длительное время не ремонтировался и пришёл в аварийное состояние: гранитная облицовка деформирована и частично обрушилась, в плитах образовались трещины.

В 2024 году на реставрацию объекта были выделены средства, однако мер к организации работ до сих пор не принято. В связи с этим СУ СК России по Нижегородской области организовало процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Александру Дынькову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.