Деревню в Нижегородской области закрыли на карантин из-за бешенства. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В деревне Бурцево Богородского муниципального округа Нижегородской области введён карантин по бешенству животных. Соответствующий документ, подписанный губернатором, опубликован на портале правовых актов.

Неблагополучным пунктом объявлена вся территория деревни. Эпизоотическим очагом признана зона охотничьего хозяйства Богородского районного общества охотников и рыболовов.

На период карантина в очаге действуют строгие ограничения. Запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними (кроме ветспециалистов, персонала и местных жителей). Нельзя ввозить и вывозить животных, за исключением вакцинированных против бешенства в течение 179 дней до вывоза, а также направляемых на убой на специализированные предприятия. Под запрет попали перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур и охота на восприимчивые виды (кроме случаев регулирования численности).

В пределах всего неблагополучного пункта также запрещены ярмарки, выставки и любые другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением восприимчивых животных.