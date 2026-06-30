Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 8:22

Несколько рейсов отменили и задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня

Два рейса отменены и столько же задерживаются
Елена ПАШКИНА
Несколько рейсов отменили и задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня.

Несколько рейсов отменили и задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

30 июня в международном аэропорту имени Чкалова отменили и задержали в сумме четыре рейса. Два отменены полностью, ещё два задержали. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Отменены рейсы не только внутри России, но и за границу. Так, рейс до Москвы, который запланирован на 9:40, а вылет обратно в 8:30, не сможет доставить своих пассажиров. В Турцию сегодня тоже не удастся полететь, так как рейс до Антальи с компанией Air Anka также отменен. По расписанию самолет должен был приземлиться в 11:10, а в 12:20 уже отправиться обратно.

А вот в Екатеринбург и Сочи долететь можно, правда, с задержкой. Рейс Red Wings до Екатеринбурга задержан до 11:40. Вылет в Сочи запланирован в 22:45 компанией Ikar