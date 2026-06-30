Несколько рейсов отменили и задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

30 июня в международном аэропорту имени Чкалова отменили и задержали в сумме четыре рейса. Два отменены полностью, ещё два задержали. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Отменены рейсы не только внутри России, но и за границу. Так, рейс до Москвы, который запланирован на 9:40, а вылет обратно в 8:30, не сможет доставить своих пассажиров. В Турцию сегодня тоже не удастся полететь, так как рейс до Антальи с компанией Air Anka также отменен. По расписанию самолет должен был приземлиться в 11:10, а в 12:20 уже отправиться обратно.

А вот в Екатеринбург и Сочи долететь можно, правда, с задержкой. Рейс Red Wings до Екатеринбурга задержан до 11:40. Вылет в Сочи запланирован в 22:45 компанией Ikar