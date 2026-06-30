13 тысяч родителей получили за июнь новую семейную выплату в Нижнем Новгороде. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня в Нижнем Новгороде родители могут получить выплату в поддержку семьи. За прошедший месяц более 10 тысяч родителей воспользовались этой возможностью. Об этом сообщила пресс-служба СФР по Нижегородской области.

Ежегодная семейная выплата — это новый способ социальной поддержки семей. Ее может получить каждый родитель, опекун или усыновитель, кто воспитывает двоих или более детей до 18 и до 23 лет. При условии, что ребёнок находится на очной форме обучения, а родитель работает с официальным трудоустройством.

Оформление выплаты происходит с доходов, с которых в предыдущем году уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Также учитывается среднедушевой доход семьи, он не должен быть выше 1,5 регионального прожиточного минимума за год, за который уплачен НДФЛ.

Сумма выплаты рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Диапазон материальной помощи варьируется от 56 до 189 тысяч рублей.

До 1 октября нижегородские родители могут подать заявление на социальную поддержку через портал Госуслуг. Также можно прийти в Отделение СФР или МФЦ и написать заявление лично.