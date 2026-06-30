Суд обязал ГУММиД выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему при обрушении кровли. Фото: Прокуратура Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с МКУ «ГУММиД» компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего при обрушении кровли. Об этом сообщили в пресс-службе Сормовского районного суда.

Напомним, происшествие случилось 6 марта. Тогда трое детей проникли на территорию заброшенного здания в Сормовском районе. Когда подростки находились там, под тяжестью снега на них обрушилась кровля. В результате этого один ребенок получил травмы спины и ног, еще один оказался под завалами и погиб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. По версии следствия, представители МКУ «ГУММиД» не исполнили надлежащим образом обязанности по содержанию объекта, что привело к обрушению кровли.

Суд установил, что пострадавший ребёнок, в чьих интересах был подан иск, испытывал не только физическую боль, но и сильный страх за свою жизнь, а также пережил гибель товарища на своих глазах. Это стало основанием для взыскания моральной компенсации.