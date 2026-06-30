Огромные пробки образовались в сторону Нижнего Новгорода из-за аварии в Ольгино Фото: Яндекс. Карты.

Огромные пробки образовались в сторону Нижнего Новгорода из-за массовой аварии в деревне Ольгино. По данным сервиса «Яндекс.Карты», длинна затора составляет около шести километров.

Напомним, массовая авария произошла в деревне Ольгино 30 июня. На трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород столкнулись сразу 18 машин. Несколько легковушек, самосвал и грузовик почти полностью перекрыли дорогу.

В результате движение в сторону Нижнего Новгорода затруднено. В районе деревни Ольгино образовались пробки длиной два и четыре километра.

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