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НовостиПроисшествия30 июня 2026 7:02

Огромные пробки образовались в сторону Нижнего Новгорода из-за аварии в Ольгино

18 машин столкнулись на трассе в районе деревни Ольгино
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Огромные пробки образовались в сторону Нижнего Новгорода из-за аварии в Ольгино

Огромные пробки образовались в сторону Нижнего Новгорода из-за аварии в Ольгино

Фото: Яндекс. Карты.

Огромные пробки образовались в сторону Нижнего Новгорода из-за массовой аварии в деревне Ольгино. По данным сервиса «Яндекс.Карты», длинна затора составляет около шести километров.

Напомним, массовая авария произошла в деревне Ольгино 30 июня. На трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород столкнулись сразу 18 машин. Несколько легковушек, самосвал и грузовик почти полностью перекрыли дорогу.

В результате движение в сторону Нижнего Новгорода затруднено. В районе деревни Ольгино образовались пробки длиной два и четыре километра.

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