В Нижнем Новгороде ушла из жизни последняя участница войны в Ленинском районе. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

В Ленинском районе Нижнего Новгорода на 105-м году жизни скончалась Ефимия Петровна Репетилова. Она была последней участницей Великой Отечественной войны, проживавшей в этом районе. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Ефимия Петровна родилась в Нижегородской области в 1921 году. В 20 лет она добровольно ушла на фронт, служила медсестрой в артиллерийских войсках. Ей пришлось под огнём выносить раненых бойцов с поля боя.

Всю войну Ефимия Петровна провела на передовой, а Победу встретила в Германии. После войны она вернулась в Горький и почти 40 лет проработала на заводе.

– Ефимия Петровна и все наши ушедшие Герои, вечная Вам память и низкий поклон за всё, что для нас сделали! – написал глава города.