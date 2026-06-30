Бастрыкин заинтересовался делом о побеге обвиняемого в Шахунье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о возможных процессуальных нарушениях в расследовании убийства сына бывшего депутата из Шахуньи. Поводом стало бегство обвиняемых, один из которых скрылся прямо во время судебного процесса.

Преступление произошло в конце 2024 года — в одном из кафе Шахуньи во время драки зарезали молодого человека, оказавшегося сыном экс-депутата Минкаила Саидова. Позже супруга погибшего заявила о затягивании расследования и бездействии правоохранителей. В марте текущего года Саидова застрелили в собственном доме.

По делу обвиняемыми проходили двое мужчин. Один из них уже находился в международном розыске, второй — обвиняемый в особо тяжком преступлении — в июне не явился на заседание суда и скрылся, хотя был под подпиской о невыезде.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя нижегородского СУ СК Александру Дынькову доложить о ходе расследования, принятых решениях и их обоснованности. Ситуация остается на контроле главы ведомства.