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НовостиПроисшествия30 июня 2026 5:20

Бастрыкин заинтересовался делом о побеге обвиняемого в Шахунье

Обвиняемый проходил по делу об убийстве сына бывшего депутата
Ирина ШВЫРКАЕВА
Бастрыкин заинтересовался делом о побеге обвиняемого в Шахунье.

Бастрыкин заинтересовался делом о побеге обвиняемого в Шахунье.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о возможных процессуальных нарушениях в расследовании убийства сына бывшего депутата из Шахуньи. Поводом стало бегство обвиняемых, один из которых скрылся прямо во время судебного процесса.

Преступление произошло в конце 2024 года — в одном из кафе Шахуньи во время драки зарезали молодого человека, оказавшегося сыном экс-депутата Минкаила Саидова. Позже супруга погибшего заявила о затягивании расследования и бездействии правоохранителей. В марте текущего года Саидова застрелили в собственном доме.

По делу обвиняемыми проходили двое мужчин. Один из них уже находился в международном розыске, второй — обвиняемый в особо тяжком преступлении — в июне не явился на заседание суда и скрылся, хотя был под подпиской о невыезде.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя нижегородского СУ СК Александру Дынькову доложить о ходе расследования, принятых решениях и их обоснованности. Ситуация остается на контроле главы ведомства.