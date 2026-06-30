Продажи лекарств от давления в Нижегородской области выросли на 12%. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года жители Нижегородской области приобрели 4,3 миллиона упаковок препаратов для лечения повышенного давления на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Траты на гипотензивные средства выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя само потребление в упаковках сократилось на 0,6%, пишет телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на данные RNC Pharma.

По общему объему продаж препаратов от гипертонии Нижегородская область занимает седьмое место среди российских регионов. Однако в пересчете на душу населения регион находится лишь на 23-й позиции.

Снижение спроса на «возрастные» лекарства позволяет говорить об омоложении структуры населения области. В то же время почти два миллиарда рублей, потраченные на гипотензивные препараты, остаются серьёзным вызовом для системы здравоохранения и здорового долголетия нижегородцев.

Наибольший среднедушевой спрос на препараты от давления зафиксирован в Орловской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской и Смоленской областях. По данным Росстата, именно в этих регионах проживает наибольшее количество пожилых людей с гипертонией. Аналитики связывают динамику продаж с демографической структурой и доступностью лекарственной помощи в регионах.