Центр здорового долголетия начал свою работу 26 июня в Нижнем Новгороде. ФОТО: Минздрав Нижегородской области.

В Канавинском районе на территории городской поликлиники №4 открылось новое медицинское подразделение – центр здорового долголетия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

С 26 июня нижегородцы могут пройти комплексное обследование для выявления механизмов старения организма и профилактики хронических заболеваний. В день открытия центр уже принял 15 пациентов. Всего в учреждение обратилось 50 человек.

— Сегодня мы уже не просто говорим о возрасте человека, а можем определить возрастные изменения организма и воздействовать на них, – пояснила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Обследование состоит из двух этапов и занимает 1,5-2 часа. Сначала выполняется исследование, при котором оценивается состав тела, вычисляется соотношение жировой и мышечной массы, фиксируется содержание жидкости в организме.

В ходе обследования проводится анкетирование, которое включает в себя 200 вопросов. Так, врачи могут оценить качества сна, питание и физическую активность. Анкета покажет не только физическое состояние, но и эмоциональное.

— Главная задача центра — выявить предриски старения и развития хронических заболеваний, когда человек еще считает себя здоровым, – объяснила главный врач Городской поликлиники №4 Канавинского района Нижнего Новгорода Инна Пудова.

Специалисты делают первичные выводы и принимают решение о необходимости дальнейшего обследования. Второй этап предусматривает более глубокий анализ организма.

После всех обследований пациенту оформляют «Паспорт здоровья», который включает в себя результаты и рекомендации.