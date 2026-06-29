Первые итоги операции «Нелегал 2026» подвели в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области подвели первые итоги операции «Нелегал -2026», которая проходила на территории региона с 1 по 10 июня. Подробности акции сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

«Нелегал-2026» – это комплексная оперативно-профилактическая операция, при проведении которой под особый контроль попали места работы, массового пребывания и проживания иностранных граждан. В ходе проверок было выявлено 1 120 нарушений миграционного законодательства. Один иностранный гражданин находился в федеральном розыске.

Согласно результатам операции, в судебном порядке было принято 190 решений об административном выдворении за пределы России, а 218 иностранным гражданам запретили въезд в страну. Также принято четыре решения о депортации.

Сотрудники Госавтоинспекции также участвовали в проведении операции. По итогам их работы выявлено 32 административных правонарушения и возбуждено 61 уголовное дело.

Операция «Нелегал-2026» укрепляет миграционную дисциплину. Она призвана напомнить жителям региона, что нужно ответственнее относиться к законам.