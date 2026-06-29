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НовостиСпорт29 июня 2026 14:11

Чемпионат России по пляжному волейболу состоится в Нижнем Новгороде

Этап турнира пройдет в июле
Елена ПАШКИНА
Чемпионат России по пляжному волейболу состоится в Нижнем Новгороде.

Чемпионат России по пляжному волейболу состоится в Нижнем Новгороде.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 5 июля в Нижнем Новгороде впервые пройдет этап чемпионата по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Столица Приволжья примет этап одного из самых престижных турниров. На кортах набережной Гребного канала соберутся профессионалы со всех уголков России.

- Мы гордимся тем, что Нижний Новгород становится центром этого увлекательного вида спорта. – поделился директор депспорта Антон Ермаков.

В день чемпионата на территории набережной для всех будет действовать развлекательная программа: выступления артистов, интерактивные зоны и конкурсы с призами.

Любители пляжного волейбола смогут побороться за 2-ой Кубок мэра Нижнего Новгорода. А после игроки волейбольного клуба «Горький» для всех желающих проведут мастер-класс.

– Здесь играют клубы с богатой историей, проводятся мероприятия, направленные на продвижение наших видов спорта среди любителей и профессионалов, – поделился вице-президент Всероссийской федерации волейбола Андрей Горбенко.