Чемпионат России по пляжному волейболу состоится в Нижнем Новгороде. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 5 июля в Нижнем Новгороде впервые пройдет этап чемпионата по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Столица Приволжья примет этап одного из самых престижных турниров. На кортах набережной Гребного канала соберутся профессионалы со всех уголков России.

- Мы гордимся тем, что Нижний Новгород становится центром этого увлекательного вида спорта. – поделился директор депспорта Антон Ермаков.

В день чемпионата на территории набережной для всех будет действовать развлекательная программа: выступления артистов, интерактивные зоны и конкурсы с призами.

Любители пляжного волейбола смогут побороться за 2-ой Кубок мэра Нижнего Новгорода. А после игроки волейбольного клуба «Горький» для всех желающих проведут мастер-класс.

– Здесь играют клубы с богатой историей, проводятся мероприятия, направленные на продвижение наших видов спорта среди любителей и профессионалов, – поделился вице-президент Всероссийской федерации волейбола Андрей Горбенко.