Строительство очистных сооружений завершилось в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске. Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Локальные сооружения, предназначенные для очистки ливневых сточных вод, готовы к использованию в особой экономической зоне «Кулибин» в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Нижегородской области.

- Завершение строительства локальных очистных сооружений – это очередной важный этап в рамках масштабного проекта по созданию крупной промышленной площадки особой экономической зоны «Кулибин», – пояснил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

ОЭЗ «Кулибин» – особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Дзержинске, созданная в 2020 году. На сегодняшний день ее площадь составляет 842 гектара, включает в себя государственную и частные площадки.

В последнее время на госплощадке велось много работ по строительству. На территории «Кулибин» уже есть контрольно-пропускные пункты; сети газоснабжения, электроснабжения и телекоммуникации.

Также здесь строятся промышленно-производственные и административные корпуса. Помимо зданий и сетей, в процессе постройки находятся и автомобильные дороги. Сегодня в ОЭЗ «Кулибин» 58 резидентов, однако их количество может вырасти. На 2026 год запланировано строительство новых производств.

Резиденты ОЭЗ могут снизить налоговую ставку на прибыль, это позволяют преференциальные условия. Так, с 25% до 2% первые 5 лет, до 5% – следующие 5 лет и до 14,5% – в последующие годы. Также резиденты могут освободиться от уплаты налога на имущество, землю и транспорт.