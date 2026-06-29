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НовостиОбщество29 июня 2026 13:36

Первомайское предприятие заплатит 1,5 млн рублей за загрязнение реки Умочь

Организация нарушала нормативы сбросов по железу, марганцу и другим веществам
Екатерина МАРКЕЛОВА
Первомайское предприятие заплатит 1,5 млн рублей за загрязнение реки Умочь. Фото: Росприроднадзор Нижегородской области

Первомайское предприятие заплатит 1,5 млн рублей за загрязнение реки Умочь. Фото: Росприроднадзор Нижегородской области

Суд взыскал с муниципального предприятия «Радуга» из города Первомайск более 1,5 миллиона рублей за ущерб, причинённый реке Умочь. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Предприятие эксплуатирует очистные сооружения, реконструированные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Несмотря на это, МП «Радуга» неоднократно привлекалось к ответственности за нарушения природоохранного законодательства и не исполняло предписания надзорного органа.

Проверки в феврале и июле 2025 года снова выявили превышение нормативов допустимых сбросов по железу, марганцу, меди и другим веществам. Стоки предприятия оказывали негативное воздействие на реку Умочь.

Росприроднадзор рассчитал сумму вреда – она превысила 1,5 млн рублей. Предприятие добровольно возмещать ущерб отказалось. Суд признал факт нарушения полностью доказанным и постановил взыскать с МП «Радуга» всю сумму.