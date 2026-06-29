Транспортные карты на 1-2 поездки появятся в нижегородских магазинах. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

С 1 июля нижегородцы смогут приобрести проездные карты на одну или две поездки в супермаркетах. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин на пресс-конференции 29 июня.

Сейчас пополнить или купить транспортную карту можно в метрополитене, на Московском вокзале, ТПУ «Канавинский», в отделениях Почты России и киосках печати. С началом июля к этому списку добавятся продуктовые магазины: карты появятся сразу в двух сетях - «Смарт» и «Спар». До 1 августа их также начнут продавать в «Магните» и «Пятерочке», где процедура согласования заняла больше времени.

Нововведение приурочено к отмене наличной оплаты в общественном транспорте, которая вступает в силу с 1 июля. Впрочем, как отметил Денис Рябинин, для большинства пассажиров переход пройдет незаметно — 96% горожан уже расплачиваются безналично.