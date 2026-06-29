Нижегородская актриса Алла Малкова снялась в новом паранормальном сериале «Зовите Витю!». Фото предоставлены пресс-службой онлайн-кинотеатра "КИОН"

Уроженка Нижнего Новгорода Алла Малкова исполнила одну из главных ролей в паранормальной комедии «Зовите Витю!» (16+). Премьера сериала состоится 1 июля в онлайн-кинотеатре «КИОН», сообщает пресс-служба МТС.

Сюжет фильма разворачивается вокруг экстрасенса-шарлатана Вити, который зарабатывает на жизнь обманом отчаявшихся людей. Его дни беззаботны и сыты до тех пор, пока он не сталкивается с блогершей Сашей, мечтающей снять разоблачительное видео о его деятельности. Однако ситуация принимает неожиданный оборот: шарлатан внезапно начинает видеть настоящих призраков. Теперь ему предстоит разобраться с неожиданным даром, а Саша получает шанс создать настоящую сенсацию.

Алла Малкова, знакомая зрителям по множеству фильмов и сериалов, перевоплотилась в бабушку главного героя. Ее партнерами по съемочной площадке стали известный комик Илья Соболев и актриса Саша Бортич. Также в проекте заняты Сергей Рост, Риналь Мухаметов, Мария Смольникова, Александра Флоринская, Александр Клюквин и другие.

Создатели обещают зрителям не только комедию, но и глубокие трогательные моменты: каждый эпизод расскажет отдельную историю призраков, у которых остались незавершенные дела. Режиссером проекта выступил Денис Тяпичев.

Сериал уже получил признание профессионального сообщества — по итогам юбилейного V Фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ проект был признан самым ожидаемым индустриальным жюри, а Илья Соболев удостоен награды в номинации «Оригинальный актёр». Выход «Зовите Витю!» станет одним из заметных событий в мире российского стримингового контента этим летом.