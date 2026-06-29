Дом Рукавишникова на Большой Печерской продали инвестору за 69 млн рублей. Фото: социальные сети Егора Полякова

В Нижнем Новгороде подвели итоги аукциона по продаже объекта культурного наследия – дома В.М. Рукавишникова на улице Большой Печерской. Историческое здание продали 69 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своих социальных сетях.

Здание построено в 1888 году в стиле поздней эклектики с элементами модерна. Оно было частью городской усадьбы состоятельного купца. Фасад сохранил архитектурные детали, характерные для конца XIX века. Этот дом хорошо знаком нижегородцам по фильму Алексея Балабанова «Жмурки» (18+). Здесь проходили съёмки нескольких сцен.

В 2021–2023 годах здание уже частично реставрировали. Весной 2026 года КП НО «Регнедвижимость» выставило объект на торги. По их итогам победителем стало ООО «Окский технопарк», приобретшее здание за начальную цену – 69,09 миллиона рублей.

Новый собственник обязан провести полные восстановительные работы в течение трёх лет с момента утверждения охранного обязательства. Допустимые виды использования объекта – культурно-общественный центр или ресторан.