Нижегородка отдала мошенникам почти 50 тысяч рублей при покупке тура в Мозамбик. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники обманули нижегородку почти на 50 тысяч рублей под предлогом покупки тура в Мозамбик. Доверчивая нижегородка перевела аванс, после чего лжетуроператор исчез. Поняв, что она стала жертвой аферистов, несостоявшаяся путешественница обратилась в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Выгодный тур 59-летняя потерпевшая нашла в мессенджере – в канале туристического агентства, который не вызывал никаких подозрений. Увидев выгодное предложение, она решила полететь на отдых в Республику Мозамбик. После переговоров с компанией женщина внесла предоплату 48 200 тысяч рублей с надеждой в скором времени улететь на отдых. Однако, после того, как деньги поступили на счёт лжетуроператоров, они перестали выходить на связь.

Сейчас полиция занимается поисками мошенников и их сообщников. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленника грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

МВД напоминает о соблюдении безопасности в интернете, в частности при выборе туроператоров. Для начала нужно проверить компанию в Едином федеральном реестре. Производить оплату стоит только в офисах продаж или на официальном сайте компании. Также тревожным сигналом может служить то, что вас торопят с оплатой или выбором.