Внезапный вой сирены услышали нижегородцы 29 июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 29 июня в нескольких районах Нижнего Новгорода внезапно включилась сирена. Как сообщают очевидцы, звуковой сигнал был слышен как в верхней, так и в нижней частях города. Сирена сработала около 11:00 и длилась в течение минуты.

Ясность в ситуацию внесла администрация Нижнего Новгорода. В мэрии сообщили, что в городе с 11:00 до 14:00 29 июня проводятся плановые технические работы по настройке муниципальной системы оповещения. В этот период возможно кратковременное включение сирены и голосовых сообщений.

Кроме того, в полдень 29 июня на территории Нижегородской области был введён режим «Беспилотная опасность». Жителей региона призвали сохранять спокойствие и в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов сообщать по телефону 112.