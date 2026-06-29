Дополнительные поезда Нижний Новгород - Санкт-Петербург введут в июле. Фото: пресс-служба ГЖД

Дополнительные поезда из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург будут назначены 3 и 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Из Нижнего Новгорода поезд отправится 3 и 11 июля в 14:41, в Москве состав остановится в этот же день 23.00, а вот в Северную столицу поезд прибудет на следующий день в 10:38.

Поезда также будут делать остановки в Твери, Владимире и Бологом.

Обратно состав будет следовать 4 и 12 июля. Так, из Санкт-Петербурга состав отправится в 17:59, в Москву прибудет рано утром – в 04:43 следующего дня. Поезд следует до Нижнего Новгорода, где остановится в 11:56.

Помимо плацкартных, купейных и вагонов СВ, в поезде есть место для маломобильного пассажира и его сопровождающего. А чтобы путешественники не расставались со своими пушистыми друзьями, в поездах разрешен проезд с животными.