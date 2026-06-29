Курьер мошенников похитил у нижегородской пенсионерки более 5,3 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кулебаках полиция задержала 24-летнего жителя Республики Татарстан, который, работая курьером телефонных мошенников, похитил у 69-летней пенсионерки более 5,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Курьером мужчина устроился в апреле 2026 года: он получил предложение о работе через мессенджер. Выполняя указания куратора, он вместе с неизвестным соучастником приехал в Кулебаки, где забрал у пенсионерки 5,3 млн рублей. Затем подозреваемый уехал из Нижегородской области, а полученными деньгами распорядился совместно с напарником.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемого отправили в СИЗО. Сейчас полиция проверяет его причастность к преступлениям в других регионах.