Двое взрослых и ребенок погибли на воде в Нижегородской области за неделю. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю в водоемах Нижегородской области произошло три происшествия, в которых погибли три человека, включая одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели напомнили нижегородцам о важности соблюдения правил поведения на воде. Не следует купаться в незнакомых местах. Находясь в лодке, необходимо надеть жилет.

Кроме того, дети у воды должны находиться под присмотром. Несовершеннолетние не могут купаться самостоятельно без взрослых. Если водоем оснащен предупреждающим знаком, нельзя его игнорировать.