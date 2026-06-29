Двое взрослых и ребенок погибли на воде в Нижегородской области за неделю.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП
За прошедшую неделю в водоемах Нижегородской области произошло три происшествия, в которых погибли три человека, включая одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Спасатели напомнили нижегородцам о важности соблюдения правил поведения на воде. Не следует купаться в незнакомых местах. Находясь в лодке, необходимо надеть жилет.
Кроме того, дети у воды должны находиться под присмотром. Несовершеннолетние не могут купаться самостоятельно без взрослых. Если водоем оснащен предупреждающим знаком, нельзя его игнорировать.