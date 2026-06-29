Психолог объяснил, почему нижегородцы побежали скупать бензин. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде на фоне проблем с поставками бензина наблюдались огромные очереди на заправках. Психолог объяснил, с чем связан такой ажиотаж. Слова специалиста приводит представитель медицинского сообщества Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По словам психологов, «бензиновая» паника – классический пример массового психоза, который запускается базовым инстинктом выживания. Когда привычный уклад жизни оказывается под угрозой, эмоциональный мозг отключает логику и включает эволюционные механизмы защиты.

Специалисты выделяют три ключевые причины, подталкивающие водителей на заправки даже при полном баке. Первая – потеря контроля. Остаться без автомобиля для водителя значит потерять свободу. Вторая – страх упущенной выгоды, когда мозг паникует, предвидя рост цен или дефицит. Третья – эффект толпы: когда все бегут, включается стадный инстинкт, заставляющий повторять действия массы.

Чтобы не поддаваться массовой панике, психологи советуют остановиться и проанализировать ситуацию. В первую очередь необходимо понять, на сколько времени хватит оставшегося в баке топлива, запланированы ли длительные поездки. Кроме того, следует ограничить поток негативной информации, ориентироваться лучше на официальные данные. Важно помнить, что дефицит часто создаётся не отсутствием товара, а искусственно разогнанным спросом.