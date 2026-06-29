В Дзержинске прошла открытая встреча с активной молодежью города. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

Накануне Дня молодежи в центре «Спутник» в Дзержинске состоялся откровенный разговор представителей власти и общественности с активными молодыми дзержинцами. Формат встречи выбрали максимально свободный, сообщил мэр города Михаил Клинков.

В диалоге приняли участие первый заместитель главы города Глеб Андреев, председатель городской Думы Виктория Николаева, депутаты Алексей Чубин и Татьяна Сухарева, директор ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева Александр Петровский и помощник благочинного Воскресенского округа по делам молодёжи иерей Михаил Серухин.

Круг поднятых тем оказался широким: от поддержки волонтеров и одаренных школьников до профориентации, семейных ценностей, сохранения культурных традиций и развития городской инфраструктуры. Как отметил Михаил Клинков, по уровню вопросов было видно, что ребята задумываются о будущем Дзержинска и хотят влиять на его облик.

Встреча, по словам мэра, не стала разовой акцией. Подобные встречи планируется сделать регулярными, чтобы молодежь знала: её идеи востребованы, а голос имеет значение. Все прозвучавшие предложения и вопросы уже взяты в работу — совместно с самими участниками встречи будут искать решения.

Михаил Клинков поблагодарил всех, кто включился в дискуссию, и отдельно — организаторов за создание открытой и доверительной площадки для диалога.