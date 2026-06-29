Общегородской выпускной состоялся в Дзержинске. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В минувшие выходные во Дворце культуры химиков состоялось главное школьное торжество Дзержинска — общегородской выпускной вечер. Событие объединило талантливых, целеустремленных выпускников, которые завершили школьный путь и делают первый шаг во взрослую жизнь.

Как сообщил глава города Михаил Клинков, в этом году 122 выпускника удостоены медалей I и II степени за особые успехи в учении. Награды лучшим из лучших вручали мэр совместно с председателем городской Думы Викторией Николаевой.

Особые слова признания прозвучали в адрес Арсения Шпенкова из школы №7, который получил максимальные 100 баллов по русскому языку и химии, и Марии Писаревой из школы №2, показавшей высший результат по математике и информатике. Интересно, что новость о 100 баллах Марии пришла всего за несколько часов до церемонии и стала для выпускницы настоящим подарком к окончанию школы.

Торжественную атмосферу праздника украсил вальс в исполнении выпускников школы №2 и гимназии №38. После официальной части гостей ждали караоке, дискотека и выступление группы «Чкалов». Завершился вечер трогательной церемонией зажжения свечей на удачу — выпускники загадали свои самые сокровенные желания.

Михаил Клинков обратился к ребятам с напутственными словами, пожелав им смело идти вперёд, ставить амбициозные цели и не забывать тех, кто помогал им на этом пути — наставников и родителей.

- Буду искренне рад, если вы свяжете свое будущее с Дзержинском – здесь вам всегда рады, здесь есть возможности для роста. И где бы вы ни были, не забывайте свою малую родину, которая дала вам путевку в большую жизнь. В добрый путь, выпускники! – сказал Михаил Клинков.