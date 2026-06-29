Нижегородец умер в больнице из-за ожогов после возгорания одежды. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде на мужчине загорелась одежда. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на помощь ему пришли очевидцы произошедшего.

Происшествие случилось на улице Лебедева в Приокском районе. Прибывшие на место пожарные МЧС России обнаружили пострадавшего с сильными ожогами тела. К приезду спасателей прохожим удалось полностью потушить открытый огонь.

Пострадавшего с множественными травмами экстренно отправили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Полученные ожоги оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался в медицинском учреждении. В настоящее время специалисты проверяют все обстоятельства произошедшего.