Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением моста в Вадском районе

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту частичного разрушения моста в Вадском районе Нижегородской области. Соответствующее поручение появилось после жалоб местных жителей в социальных сетях.

Как сообщает Информационный центр СК России, поводом для вмешательства главы ведомства стало коллективное обращение населения поселка Новый Мир. Граждане сообщили, что еще в апреле текущего года на дороге, соединяющей село Вад с их населенным пунктом, обрушилась часть моста. С того момента автомобильное сообщение по данному маршруту полностью перекрыто, а ремонтные работы, по утверждению сельчан, так и не начаты.

В региональном управлении СК России по Нижегородской области уже инициировали доследственную проверку. Александр Бастрыкин поставил перед исполняющим обязанности руководителя ведомства Александром Дыньковым задачу — оперативно доложить о промежуточных и окончательных итогах разбирательства, а также о конкретных шагах, направленных на восстановление транспортной доступности для жителей округа и защиту их законных прав.