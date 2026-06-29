Глеб Никитин поздравил работников судостроительной отрасли. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с поздравлениями к кораблестроителям, ветеранам и специалистам судостроительной отрасли региона в честь их профессионального праздника. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что географическое положение Нижнего Новгорода — на слиянии двух великих рек, Оки и Волги — издавна предопределило судьбу края. Веками водные артерии служили главными транспортными магистралями, и судостроение закономерно стало одной из ключевых отраслей промышленности области.

Сегодня нижегородские предприятия выпускают широкий спектр судов: от пассажирских круизных теплоходов и танкеров до современных сухогрузов, краболовов-процессоров и знаменитых судов на подводных крыльях. При этом на верфях региона осуществляется полный цикл строительства — от разработки проектной документации до передачи готового корабля заказчику.

Особые слова благодарности губернатор адресовал конструкторам, инженерам, рабочим и специалистам нижегородских конструкторских бюро и верфей. Он отметил, что они успешно сочетают новаторские подходы с верностью традициям, заложенным выдающимися деятелями отрасли — Ростиславом Алексеевым, Сергеем Волковым и другими легендарными корабелами.

- Желаю вам новых конструкторских побед, стабильной загрузки производственных мощностей, крепкого здоровья и благополучия каждому, кто создаёт славу нижегородского флота, — говорится в поздравлении.