Новые правила ЖКХ ждут жителей Нижегородской области с 1 сентября. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 сентября для жителей Нижегородской области, как и всей России, начнут действовать новые правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Они коснутся приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также деятельности советов домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.

Главное нововведение – появление единого порядка оформления актов приемки выполненных работ. Минстрой определит, кто именно принимает работы, в какие сроки это должно происходить и какие документы необходимо оформить. По словам депутата, такой подход сделает работу управляющих компаний более понятной для собственников и позволит жильцам легче контролировать качество оказанных услуг и понимать, за что они ежемесячно платят.

Изменения затронут и советы многоквартирных домов. Теперь протокол об избрании членов совета должны будут подписывать не только участники собрания, но и сами избранные представители. Кроме того, собственники смогут принять решение, чтобы председатель совета дома действовал не единолично, а совместно с другими членами совета. По мнению парламентария, это позволит эффективнее решать вопросы содержания дома и сделает систему управления более открытой и прозрачной.