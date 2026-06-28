«Торпедо» стало лидером России по числу выбранных на драфте НХЛ игроков. Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо».

Сразу четыре игрока системы нижегородского «Торпедо» были выбраны клубами Национальной хоккейной лиги на драфте НХЛ 2026 года. Благодаря этому «Торпедо» стало самым представительным российским клубом на нынешнем драфте, сообщили в пресс-службе ХК.

Первым из нижегородцев был выбран защитник Глеб Пугачев – под 26-м номером его задрафтовал «Монреаль Канадиенс». Нападающий Егор Рыбкин отправился под 89-м номером в «Лос-Анджелес Кингз». Еще один форвард Виктор Фёдоров был выбран «Сиэтл Кракен» под общим 99-м номером. Четвертым представителем системы «Торпедо» стал Артём Матюк – его под 173-м номером выбрал «Нью-Йорк Айлендерс».

В клубе отметили, что такой результат стал возможен благодаря работе всей системы подготовки молодых хоккеистов. В «Торпедо» поздравили игроков с важным этапом в карьере и поблагодарили тренеров и сотрудников, которые ежедневно помогают воспитанникам развиваться. В клубе подчеркнули, что четыре выбора на драфте НХЛ стали еще одним подтверждением высокого уровня нижегородской хоккейной школы.