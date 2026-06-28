До 400 операций в год без риска потери голоса будут проводить в Нижнем Новгороде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские онкологи начали проводить операции на щитовидной железе с применением современной системы нейромониторинга, которая помогает сохранить пациентам голос. Первые 15 вмешательств уже завершились успешно и без осложнений, сообщает Стационар-Пресс.

Новое оборудование позволяет хирургам в режиме реального времени находить возвратный гортанный нерв даже в глубоких слоях тканей. Благодаря этому значительно снижается риск его случайного повреждения – одного из самых серьезных осложнений операций на щитовидной железе, которое может привести к потере голоса. По словам заведующего отделением Сергея Дмитриева, сегодня такая технология считается мировым стандартом хирургического лечения.

В ближайшее время специалисты Нижегородского НИИ клинической онкологии рассчитывают выполнять до 400 подобных операций ежегодно. Такой объем полностью обеспечит потребности жителей региона.

Врачи также отмечают успехи в ранней диагностике заболеваний. Если раньше опухоли щитовидной железы выявляли в среднем при размере около трех сантиметров, то сейчас – уже на стадии около 11 миллиметров. Это позволяет проводить органосохраняющие операции и значительно ускоряет восстановление пациентов.