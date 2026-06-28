Полеты воздушных шаров над Нижним Новгородом отменили из-за ветра 28 июня. Фото: АНО «Центр 800».

Запланированный полет воздушных шаров над Нижним Новгородом вечером 28 июня отменили из-за сильного ветра. Об этом сообщили организаторы в телеграм-канале «SharNN».

В клубе пояснили, что погодные условия не соответствовали требованиям безопасности, поэтому запуск аэростатов пришлось отменить. При этом организаторы уже пригласили любителей воздухоплавания на следующие мероприятия. Фестиваль «НебоНН» (0+) пройдет в Нижнем Новгороде с 24 по 26 июля, а главное событие сезона – «Приволжская фиеста» (6+) – состоится с 13 по 17 августа.

«Приволжская фиеста» ежегодно собирает в Нижнем Новгороде десятки экипажей тепловых аэростатов со всей страны. Во время фестиваля проходят свободные полеты и массовые старты воздушных шаров, которые традиционно становятся одним из самых зрелищных летних событий города.

О возможной отмене организаторы предупреждали еще 27 июня. Тогда они отмечали, что вероятность полета остается минимальной из-за сильного ветра, который уже находился на верхней границе допустимых значений. Окончательное решение было принято непосредственно в день запуска.