Новую ежемесячную выплату в 50 тысяч рублей назначили резервистам «БАРС-НН». Фото: Дом народного единства

Дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 тысяч рублей ввели для резервистов «БАРС-НН» в Нижегородской области. Деньги будут начисляться на весь период специальных сборов – с подготовки на военном полигоне до завершения боевого дежурства на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Новая региональная выплата станет дополнительной мерой поддержки. Она не заменяет действующее денежное довольствие от Министерства обороны России и выплачивается сверх него. Кроме того, за резервистами сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы. В итоге во время сборов участники «БАРС-НН» получают сразу несколько видов финансового обеспечения: зарплату от работодателя, выплаты Минобороны – от 20 тысяч рублей и выше в зависимости от воинской должности и звания, а также региональную доплату в 50 тысяч рублей.

Программа мобилизационного резерва действует только на территории Нижегородской области и не предусматривает направление участников в зону специальной военной операции. Контракт позволяет совмещать гражданскую работу с военной подготовкой и регулярными сборами.

Помимо денежной поддержки резервистам предоставляют экипировку, бесплатное питание, медицинскую помощь, страхование жизни и здоровья. Для членов их семей также предусмотрены льготы, включая бесплатный детский сад, школьное питание, спортивные секции, путевки в лагеря и санатории, а также внеочередное получение медицинской помощи.