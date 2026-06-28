Нижегородке сохранили шанс стать мамой после удаления гигантской опухоли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Нижнего Новгорода успешно удалили гигантскую миому матки, при этом врачам удалось полностью сохранить репродуктивную функцию пациентки и возможность будущей беременности. Сложную операцию выполнили специалисты Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ. Об этом сообщает РИА «Бокал прессека».

Специалисты клиники регулярно проводят малоинвазивные операции даже при тяжелых формах заболевания. Благодаря современным технологиям удается удалить крупные опухоли через небольшие хирургические доступы и избежать удаления матки. Лечение проводится бесплатно по квотам на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

По словам акушера-гинеколога и хирурга Лады Покровской, главная задача врачей – не просто избавить женщину от заболевания, а сохранить ей возможность стать матерью. Современные методики позволяют добиться этого даже в самых сложных клинических ситуациях.

Теперь жительницы Нижнего Новгорода с тяжелыми гинекологическими патологиями смогут получать бесплатное лечение в Санкт-Петербурге благодаря сотрудничеству сети клиник «Тонус» и Клиники СПбГУ. Как сообщила генеральный директор «Тонуса» Ольга Михалёва, пациенткам будут принимать результаты обследований, выполненных в Нижнем Новгороде, а восстановление после операции можно будет проходить дома по рекомендациям специалистов петербургской клиники.