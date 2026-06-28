195 тысяч рублей лишилась жительница Сарова из-за лжесотрудников банка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Сарова перевела мошенникам 195 тысяч рублей, поверив словам о необходимости срочно спасти свои сбережения. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что в аккаунт женщины на портале «Госуслуги» якобы вошли посторонние. Чтобы предотвратить кражу денег, он убедил ее перевести все накопления на так называемый «безопасный счет». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

55-летняя женщина выполнила все указания звонившего и через мобильное приложение отправила 195 тысяч рублей на продиктованный номер телефона. Лишь спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников и выясняют все обстоятельства преступления.

В региональном управлении МВД напоминают, что никаких «безопасных счетов» не существует. Сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных ведомств никогда не требуют переводить деньги на чужие счета или номера телефонов. При подобных звонках необходимо сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру. Также нельзя сообщать посторонним коды из СМС, пароли и реквизиты банковских карт.