Лучших племенных коров Нижегородской области выбрали на «Дне поля – 2026». Фото: Максим ГЕРАСИМОВ.

На агропромышленной выставке «День поля – 2026» в Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса-выводки племенных животных. За звание лучших боролись коровы голштинской и бурой швицкой пород, представленные 26 сельхозпредприятиями региона. Животных оценивала независимый эксперт по племенным и продуктивным качествам, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николая Денисова, регион остается одним из лидеров страны по развитию племенного молочного животноводства. Сегодня здесь работают девять племенных заводов и 19 репродукторов.

Победителями среди голштинской породы стали животные хозяйств «ПЗ Пушкинское» из Большеболдинского округа, СПК «Нижегородец» из Дальнеконстантиновского округа и АО «Ильино-Заборское» из Семеновского округа. Среди бурых швицких коров лучшими признаны представители АО «Семьянское» из Воротынского округа и племенного завода «Большемурашкинский». Лучшим специалистом по выводу животных на манеж стал Дмитрий Горбунов из АО «Ильино-Заборское».

Кроме того, на выставке состоялся конкурс по фигурному вождению тракторов «Беларус-82». В нем участвовали 42 человека – опытные механизаторы и студенты профильных учебных заведений. Лучшее время среди работников сельхозпредприятий показал Константин Фадеев, а среди студентов победил Кирилл Молочков. Все победители получили дипломы, кубки и денежные премии.