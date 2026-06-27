Более 47 тысяч человек собрал концерт Басты в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Больше 47 тысяч человек собрал сольный концерт Басты (16+) в Нижнем Новгороде. 27 июня артист выступил на площадке Совкомбанк Арены. Об этом с концерта сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Василий Вакуленко, больше известный под псевдонимом Баста, приехал в Нижний уже не в первый раз. Но каждый его концерт дарит мощный заряд эмоций. Вместе с тысячами зрителей Баста исполнил популярные композиции, знакомые нескольким поколениям. Порадовал артист и новыми песнями.

Сюрпризом для зрителей стало выступление секретного гостя – нового резидента GAZ.