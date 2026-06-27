Юрий Шалабаев прокомментировал пожар в Ленинском районе Нижнего Новгород

Юрий Шалабаев прокомментировал пожар в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал утренний пожар на улице Снежной-Самочкина в Ленинском районе, в результате которого сгорели два жилых дома. Обошлось без пострадавших, а всем жильцам уже оказывается необходимая помощь, сообщил глава города в своём телеграм-канале.

Пожар, произошедший утром 27 июня в Ленинском районе, уничтожил два жилых дома. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Большинство людей смогли разместиться у родственников, еще две семьи временно поселили в предоставленном жилье.

По словам главы города, один из сгоревших домов уже был признан аварийным и находился в стадии расселения. Сразу после происшествия с жильцами начали работать сотрудники администрации Ленинского района. Со всеми семьями поддерживается постоянная связь, а необходимые меры помощи будут организованы в ближайшее время.