Купеческий дом в Павлове продали за 10,9 миллиона рублей. Фото: АНО «АСИРИС»

Объект культурного наследия регионального значения – «Доходный дом наследников купца А.М. Маклакова» в Павлове – нашел нового владельца. Историческое здание площадью 593,8 квадратного метра было продано на торгах за 10,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе АНО «АСИРИС».

Покупателем стала компания «КОРОНА», выпускающая технику для сада. Представители предприятия рассказали, что давно следят за появлением на торгах исторических зданий в Павлове, однако участие в покупке объекта культурного наследия приняли впервые.

По словам нового собственника, впереди предстоит масштабная реставрация здания. После завершения восстановительных работ дом планируют приспособить под сферу услуг. Какими именно будут будущие арендаторы или организации, пока не уточняется.

Доходный дом наследников купца Маклакова считается одним из исторических зданий Павлова и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его восстановление позволит сохранить архитектурное наследие города и дать памятнику новую жизнь. В АНО «АСИРИС» отметили, что рассчитывают вместе с жителями Павлова увидеть преображение дома после реставрации.